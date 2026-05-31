Quel chantier ! Restaurer, comprendre et transmettre (Abbaye d’Abondance), Abbaye d’Abondance, Abondance

Quel chantier ! Restaurer, comprendre et transmettre (Abbaye d’Abondance) 19 et 20 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Limité à 18 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la restauration des toitures, les études menées dans le cloître, le programme de valorisation et les travaux en cours à l’Abbaye d’Abondance.

Une visite guidée pour comprendre comment se prépare l’avenir du monument.

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450816054 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@abbayeabondance.fr »}] Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

Découvrez les coulisses de la restauration des toitures, les études menées dans le cloître, le programme de valorisation et les travaux en cours à l’Abbaye d’Abondance.

© Pôle Culturel d’Abondance