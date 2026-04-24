Quel cirque !, Bibliothèque Ancely, Toulouse
Quel cirque !, Bibliothèque Ancely, Toulouse mercredi 3 juin 2026.
Quel cirque ! Mercredi 3 juin, 10h30 Bibliothèque Ancely Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Mercredi 3 juin – 10h30
Un rendez-vous musical pour les familles autour d’albums jeunesse sur le monde du cirque.
Les lectures sont entremêlées de chants, de sons, de bruitages. Cet univers sonore se déploie en direct à la voix, l’accordéon, ainsi qu’avec d’autres instruments en lien avec les histoires (boomwhakers, tongue drums, kazoo…).
Cette proposition se veut un moment de partage, d’écoute, de cocooning sonore pour les familles. Petits et grands pourront découvrir des comptines et des chansons de toujours ou créées pour l’occasion, vocaliser, rêver, observer, participer rythmiquement avec les mains, les pieds, la langue…
Chansons à gestes, comptines, percussions corporelles, seront autant de propositions pour accompagner la parentalité et créer du lien dans la vie des familles.
Distribution : Magali Germain (lecture, acrobaties vocales et instrumentales).
Bibliothèque Ancely
Durée : 30 min – Dès 6 mois jusqu’à 5 ans
Inscription au 05 31 22 98 90
Bibliothèque Ancely 2 Allée du Velay, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 90 https://bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheque-ancely [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 98 90 »}] Bibliothèque ouverte en 1977 sur une surface de 181 m2.Elle rassemble 16 000 documents, 66 magazines et journaux. Tram: ligne T1 et T2 – arrêt Ancely
par la Compagnie Le chant de la baleine à bosse – CIRQUE
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