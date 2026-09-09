Informations pratiques

« Quelle est la situation en Iran ? » avec Mehrnaz Behzad, juriste et féministe iranienne Samedi 31 octobre, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00

L’Iran a connu des secousses géopolitiques majeures cette année. Après la répression sanglante des manifestations de janvier qui ont conduit aux massacres de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le pays, Benyamin Netanyahou et Donald Trump ont conjointement et subitement déclaré la guerre à la République islamique en pillonnant Téhéran et abattant l’Ayatollah Khomenei. Le Régime a répliqué en bombardant Israël et ses alliés au Moyen-Orient et en exerçant une pression commerciale à l’échelle mondiale sur le détroit d’Ormuz.

Où en est le pays aujourd’hui ? L’accord de paix proposé par les USA a-t-il profité au Régime ? Quelles ont été les conséquences sur la population et cette séquence ouvre-t-elle de nouvelles perspectives ?

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conférence organiséé par Les Amis du Monde diplomatique

Mehrnaz Behzad