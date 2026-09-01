Informations pratiques

Couffoulens

QUELLE PAGAÏE ! CIE TORTELL POLTRONA THÉÂTRE DANS LES VIGNES

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 20.8 – 20.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Ce spectacle vivant rend hommage aux grands clowns du passé, comme les Frères Martini dont certains costumes authentiques des années soixante sont encore portés sur scène. Mis en scène par trois comédiens aux personnalités uniques, “Quelle Pagaïe !” Propose un voyage poétique et décalé à travers des situations absurdes et des gags intemporels. Tout public dès 6 ans.

Jaume Mateu i Bullich, plus connu sous son nom de scène Tortell Poltrona, né à Barcelone le 7 avril 1955, est un clown et dirigeant d’association catalan. Il est le fondateur de l’organisation humanitaire internationale Clowns Sans Frontières. Son nom de scène (Tortell) provient de la pâtisserie Foix du quartier de Sarrià, à Barcelone.

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5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie

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English :

This live performance pays tribute to the great clowns of the past, such as the Martini Brothers, some of whose authentic costumes from the 1960s are still worn on stage. Directed by three actors with unique personalities, “Quelle Paga%EFe!?” offers a poetic and offbeat journey through absurd situations and timeless gags. Suitable for all ages 6 and up.

Jaume Mateu i Bullich, better known by his stage name Tortell Poltrona, was born in Barcelona on April 7, 1955; he is a Catalan clown and nonprofit director. He is the founder of the international humanitarian organization Clowns Without Borders. His stage name (Tortell) comes from the Foix pastry shop in the Sarrià neighborhood of Barcelona.

L’événement QUELLE PAGAÏE ! CIE TORTELL POLTRONA THÉÂTRE DANS LES VIGNES Couffoulens a été mis à jour le 2026-08-18 par