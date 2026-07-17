Querelle, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Querelle 23 – 26 janvier 2027 Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T18:00:00+01:00 – 2027-01-23T20:30:00+01:00

Fin : 2027-01-26T19:30:00+01:00 – 2027-01-26T22:00:00+01:00

D’après le roman de Ève Lambert

Adaptation et mise en scène Olivier Arteau

Avec Ariel Charest, Charles Roberge, Vincent Paquette, Marie-Josée Bastien, Hugues Frenette, Ariane Bellavance-Fafard, Alexandre Castonguay, Hubert Lemire, Marco Collin, Stéfanelle Auger, Laurent Fecteau-Nadeau, Carl Matthieu Neher

Québec. Les ouvriers et ouvrières d’une scierie du Lac Saint-Jean font le piquet de grève. Dans le froid de l’hiver, la solidarité et les tasses de café réchauffent les cœurs, mais très vite, l’ennui et la dureté de la lutte révèlent des conflits enfouis et des intérêts plus personnels.

Dans ce groupe, Querelle, colosse à la beauté provocante venu de Montréal, impressionne. La nuit venue, il réconforte les gars du coin, les uns après les autres, avec une certaine violence, mêlée à une douceur charnelle.

Tout droit sorti de l’univers de Jean Genet, Querelle incarne la liberté, la jouissance, la joie sauvage. Il est hors des lois du marché et de l’aliénation familiale ou sexuelle. Sabotages, règlements de comptes, nuits d’ivresse au bowling ou au karaoké : la lutte sociale se mue en tragédie charnelle, où l’ordre économique et patriarcal vacille.

Dans Querelle, Ève Lambert trace une fresque sociale vertigineuse. Ce roman acclamé par la critique lève le voile sur une lutte qui dépasse le seul conflit du travail. En adaptant Querelle à la scène, Olivier Arteau signe un oratorio syndical incandescent où la musique en direct et les corps exposés exacerbent les tensions. »

AUTOUR DU SPECTACLE

► SPECTACLE ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDATN PAR LE SURTITRAGE

tous les soirs

► INTRODUCTION AU SPECTACLE

lundi 25 janvier | 18h45 | Théâtre du Nord – Lille

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

dimanche 24 janvier à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/querelle »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

« Sublime oratorio syndical »

Stéphane Bourgeois