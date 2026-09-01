Qu’est-ce que vous foutez là ? (Faisoir créatif de la Fensch) Nilvange
vendredi 11 septembre 2026 · Nilvange
Informations pratiques
Nilvange
Qu’est-ce que vous foutez là ? (Faisoir créatif de la Fensch)
1 rue Castelnau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:30:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Le Faisoir créatif de la Fensch a recueilli les récits d’habitants, de travailleurs et de figures locales autour d’un thème commun la gastronomie et la mémoire du territoire. Ces voix ont donné vie à six podcasts immersifs.
Pour les partager au cœur de l’espace public, une cabine d’écoute itinérante a été créée un petit photomaton en bois qui accueille une personne à la fois pour une expérience intime, immersive et sensorielle. Une invitation à écouter, ressentir et redécouvrir nos communes autrement.
5 mn par écoute.Tout public
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1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est
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English :
The Faisoir créatif de la Fensch has collected stories from residents, workers, and local figures centered on a common theme: gastronomy and the region’s collective memory. These voices have given life to six immersive podcasts.
To share them in the heart of the public space, a traveling listening booth was created: a small wooden photo booth that accommodates one person at a time for an intimate, immersive, and sensory experience. An invitation to listen, feel, and rediscover our communities in a new light.
5 minutes per listening session.
L’événement Qu’est-ce que vous foutez là ? (Faisoir créatif de la Fensch) Nilvange a été mis à jour le 2026-09-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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