Informations pratiques

Nilvange

Qu’est-ce que vous foutez là ? (Faisoir créatif de la Fensch)

1 rue Castelnau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:30:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Le Faisoir créatif de la Fensch a recueilli les récits d’habitants, de travailleurs et de figures locales autour d’un thème commun la gastronomie et la mémoire du territoire. Ces voix ont donné vie à six podcasts immersifs.

Pour les partager au cœur de l’espace public, une cabine d’écoute itinérante a été créée un petit photomaton en bois qui accueille une personne à la fois pour une expérience intime, immersive et sensorielle. Une invitation à écouter, ressentir et redécouvrir nos communes autrement.

5 mn par écoute.Tout public

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1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est

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English :

The Faisoir créatif de la Fensch has collected stories from residents, workers, and local figures centered on a common theme: gastronomy and the region’s collective memory. These voices have given life to six immersive podcasts.

To share them in the heart of the public space, a traveling listening booth was created: a small wooden photo booth that accommodates one person at a time for an intimate, immersive, and sensory experience. An invitation to listen, feel, and rediscover our communities in a new light.

5 minutes per listening session.

L’événement Qu’est-ce que vous foutez là ? (Faisoir créatif de la Fensch) Nilvange a été mis à jour le 2026-09-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME