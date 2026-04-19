Qu’est ce qu’une plante ? Saint-Chély-d’Aubrac
Qu’est ce qu’une plante ? Saint-Chély-d’Aubrac jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Qu’est ce qu’une plante ?
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Qu’est-ce qu’une plante ? Ni roche ni animal, elle défie nos repères. Pourquoi s’étend-elle quand l’animal se déplace ? Comment se nourrit-elle d’air et de lumière ? Un atelier ludique pour en percer les mystères.
Qu’est-ce qu’une plante, au fond ? Ni minéral immobile, ni animal en mouvement, elle appartient à un monde du vivant qui nous est familier… et pourtant largement méconnu. Pourquoi occupe-t-elle l’espace en surface alors que l’animal privilégie le déplacement ? Comment parvient-elle à se nourrir d’air et de lumière, là où d’autres doivent chasser ou consommer ?
Cet atelier vous invite à explorer ces grandes questions de manière accessible et ludique, en mêlant curiosité scientifique et plaisir de comprendre.
Tarifs
Plus de 15 ans 5 €
De 6 à 15 ans 3 €
Adhérents et moins de 6 ans gratuit
Avec Philippe CHENOT
Sur réservation au 07 86 56 92 50 .
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org
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English :
What is a plant? Neither rock nor animal, it defies our reference points. Why do they spread out when animals move? How does it feed on air and light? A fun workshop to unravel its mysteries.
L’événement Qu’est ce qu’une plante ? Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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