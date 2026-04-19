Saint-Chély-d’Aubrac

Qu’est ce qu’une plante ?

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Qu’est-ce qu’une plante ? Ni roche ni animal, elle défie nos repères. Pourquoi s’étend-elle quand l’animal se déplace ? Comment se nourrit-elle d’air et de lumière ? Un atelier ludique pour en percer les mystères.

Qu’est-ce qu’une plante, au fond ? Ni minéral immobile, ni animal en mouvement, elle appartient à un monde du vivant qui nous est familier… et pourtant largement méconnu. Pourquoi occupe-t-elle l’espace en surface alors que l’animal privilégie le déplacement ? Comment parvient-elle à se nourrir d’air et de lumière, là où d’autres doivent chasser ou consommer ?

Cet atelier vous invite à explorer ces grandes questions de manière accessible et ludique, en mêlant curiosité scientifique et plaisir de comprendre.

Tarifs

Plus de 15 ans 5 €

De 6 à 15 ans 3 €

Adhérents et moins de 6 ans gratuit

Avec Philippe CHENOT

Sur réservation au 07 86 56 92 50 .

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org

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English :

What is a plant? Neither rock nor animal, it defies our reference points. Why do they spread out when animals move? How does it feed on air and light? A fun workshop to unravel its mysteries.

L’événement Qu’est ce qu’une plante ? Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)