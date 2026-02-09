Qui contrôle l’argent public? Conférence-débat sur la lutte de la corruption et des détournements de fonds publics Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

Qui contrôle l’argent public? Conférence-débat sur la lutte de la corruption et des détournements de fonds publics

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

2026-06-04

Les dépenses publiques représentent près de 60% du Produit Intérieur Brut (PIB). Comment l’emploi de ces fonds est-il contrôlé?

English :

Public spending accounts for almost 60% of gross domestic product (GDP). How is the use of these funds controlled?

