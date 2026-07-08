Qui est M. Schmitt ? Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Qui est M. Schmitt ?

Du 01/11 au 14/11/2026, tous les jours.

Du 02/03 au 21/03/2027, tous les jours. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2026-11-01 2027-03-02

Nomination Molières 2010. Monsieur et Madame Bélier sont en train de dîner dans leur appartement, quand le téléphone sonne. Or, les Bélier ne sont pas abonnés au téléphone…

Monsieur et Madame Bélier sont en train de dîner dans leur appartement, quand le téléphone sonne.





Or, les Bélier ne sont pas abonnés au téléphone. On demande un certain Monsieur Schmitt. Les Bélier, ahuris, réalisent alors qu’ils ne se trouvent pas chez eux, ils sont donc enfermés dans l’appartement d’un autre.





Mais tout semble prouver qu’ils sont bien Monsieur et Madame Schmitt, la panique s’installe. Le cauchemar ne fait que commencer…





Qui est fou ? Qui détient la vérité ? Lui ? Les autres ? Qui est Monsieur Schmitt ?!





Mise en scène Michel Adjriou/Dominique Lamour

Distribution: Anthony Degois, Rémi Djabarian, Nicolas Druguet, Sigrid Objilère, Marcio De Brito Moreira .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

2010 Molière Awards Nominations. Mr. and Mrs. Bélière are having dinner in their apartment when the phone rings. But the Bélières don’t even have a phone line…

L’événement Qui est M. Schmitt ? Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille