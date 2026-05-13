Lavoûte-Chilhac

Qui étaient les béates / par René DUPUY

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Au XIXe siècle, les béates, figures emblématiques de la Haute-Loire et du Velay, jouent un rôle central dans les villages enseignement, catéchisme, aide au curé et dentelle. Cette conférence retrace leur place dans la vie rurale jusqu’au XXe siècle.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

In the 19th century, the béates, emblematic figures of the Haute-Loire and Velay regions, played a central role in the villages: teaching, catechism, assisting the parish priest and lacemaking. This talk retraces their role in rural life until the 20th century.

L’événement Qui étaient les béates / par René DUPUY Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier