Qui fait pousser vos plantes près de chez vous ?, Ernest Turc, Loire-Authion

Informations pratiques

Qui fait pousser vos plantes près de chez vous ? Samedi 19 septembre, 10h00 Ernest Turc Maine-et-Loire

Places limitées – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Le temps d’une matinée conviviale et fleurie, échangez directement avec des producteurs horticoles français, découvrez les coulisses du végétal et profitez de conseils jardin simples et accessibles.

Au programme : Cueillette libre de fleurs fraîches et de saison dans les champs de dahlias, rencontres passionnées, échanges autour des plantes et vente en direct producteur de plantes françaises cultivées localement : vivaces, hydrangea paniculata, sauges, plantes grimpantes et bien d’autres variétés pour embellir jardins, terrasses et balcons.

Une expérience vivante et inspirante pour les amoureux du jardin… et les curieux.

Ernest Turc 75 Rue de la Croix de Bois, 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 Brain-sur-l’Authion Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cueillette-libre-et-vente-en-direct-producteurs?_gl=1*1tvmpus*_gcl_au*Nzg1OTI3ODg0LjE3ODA5MTU4NTYuMTc3ODMwNjkwOC4xNzgwOTE1OTkwLjE3ODA5MTU5ODk.*_ga*MTUxOTAzOTcwMS4xNzgwOTE1Nzky*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODA5MjQ2ODckbzIkZzEkdDE3ODA5MjYyMjAkajUwJGwwJGgxNTAwMjA2NTMy »}]

Le temps d’une matinée conviviale et fleurie, échangez directement avec des producteurs horticoles français, découvrez les coulisses du végétal et profitez de conseils jardin simples et accessibles.

©Ernest Turc