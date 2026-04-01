Qui gazouille ici ? Ferme de Priroda Droiturier
Qui gazouille ici ? Ferme de Priroda Droiturier dimanche 19 avril 2026.
Droiturier
Qui gazouille ici ?
Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Une matinée pour reconnaître les chants d’oiseaux
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Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes aufildubarbenan@protonmail.com
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English :
A morning of bird song recognition
L’événement Qui gazouille ici ? Droiturier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du pays de Lapalisse