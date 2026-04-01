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Qui gazouille ici ? Ferme de Priroda Droiturier

Qui gazouille ici ? Ferme de Priroda Droiturier dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Ferme de Priroda

Adresse : 5 Impasse Barbenan village

Ville : 03120 Droiturier

Département : Allier

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Droiturier

Qui gazouille ici ?

Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Une matinée pour reconnaître les chants d’oiseaux
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Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   aufildubarbenan@protonmail.com

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English :

A morning of bird song recognition

L’événement Qui gazouille ici ? Droiturier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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