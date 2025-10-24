Qui Som ? – Cie Baro d’evel Mixt Nantes

Qui Som ? – Cie Baro d’evel Mixt Nantes samedi 20 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:30 – 19:45

Gratuit : non 12 € à 33 € 12 € à 33 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Théâtre / Danse / Cirque Qui sommes-nous ? Maniant la terre, l’eau, le plastique, convoquant la danse, l’acrobatie, le clown et le chant, la compagnie Baro d’evel, associée à Mixt, dessine une humanité d’argile, aussi puissante que fébrile. Un spectacle d’une poésie prodigieuse. L’univers de Baro d’evel symbolise nos territoires imaginaires, dont la force déborde les mots, les gestes, les images elles-mêmes. « Qui som ? » questionne en catalan qui nous pouvons bien être. Les tableaux burlesques, saisissants, donnent à voir ce que nos mondes intérieurs portent en germe, ce que nos corps façonnent comme devenir. Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias et leur incroyable troupe éclairent ce qui maintient la joie, le désir, ce qui résiste chante et danse en nous pour toujours. Leur extravagance et leur drôlerie sont d’une rare puissance. Tout public à partir de 8 ansDurée : 2h15 Représentations dans la salle Super :mercredi 17, jeudi 18, lundi 22 juin 2026 à 20hvendredi 19 juin 2026 à 20h30samedi 20 juin 2026 à 17h30

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr