Informations pratiques

Haguenau

Qui veut gagner des millions… de bonbons ?

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 19:45:00

fin : 2026-08-15 22:45:00

Date(s) :

2026-08-15

QUIZ Qui veut gagner des millions… de bonbons ? Répondez aux questions, cumulez les bonnes réponses et repartez avec un maximum de friandises.

QUIZ Qui veut gagner des millions… de bonbons ?

Répondez aux questions, cumulez les bonnes réponses et repartez avec un maximum de friandises.

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

QUIZ: Who Wants to Win a Million… Candies? Answer the questions, rack up the correct answers, and walk away with as many treats as possible.

L’événement Qui veut gagner des millions… de bonbons ? Haguenau a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau