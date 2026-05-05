Qui Vive !, Hangar théâtre, Montpellier
Qui Vive !, Hangar théâtre, Montpellier samedi 10 octobre 2026.
Qui Vive ! Samedi 10 octobre, 16h00 Hangar théâtre Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00
Un samedi par mois, le Théâtre des 13 vents propose un Qui vive ! Ce mois ci, vous retrouverez :
- Un séminaire d’Olivier Neveux (professeur d’Histoire et d’Esthétique du Théâtre)
- Une projection en partenariat avec Cinemed (programmation en cours)
- Une rencontre avec une personnalité intellectuelle du bassin méditerranéen (en cours)
Hangar théâtre 3 Rue Nozeran, 34000 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/13vents/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 99 25 00 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@13vents.fr »}]
Saison Méditerranée 2026
© Théâtre des 13 vents
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