Qui Vive !, Hangar théâtre, Montpellier

Qui Vive ! Samedi 10 octobre, 16h00 Hangar théâtre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Un samedi par mois, le Théâtre des 13 vents propose un Qui vive ! Ce mois ci, vous retrouverez :

Un séminaire d’Olivier Neveux (professeur d’Histoire et d’Esthétique du Théâtre)

Une projection en partenariat avec Cinemed (programmation en cours)

Une rencontre avec une personnalité intellectuelle du bassin méditerranéen (en cours)

Hangar théâtre 3 Rue Nozeran, 34000 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/13vents/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 99 25 00 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@13vents.fr »}]

Saison Méditerranée 2026

© Théâtre des 13 vents