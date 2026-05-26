Saint-Chély-d’Aubrac

Quine Aubrac 98

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Quine sans ordinateur organisé par le club de foot Aubrac 98 à la salle des fêtes de Saint-Chély-d’Aubrac. Plus de 3000 € de lots à gagner.

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Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 75 66 51 13

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English :

Quine without computer organized by the Aubrac 98 soccer club at the Saint-Chély-d’Aubrac village hall. Over 3,000 ? in prizes to be won.

L’événement Quine Aubrac 98 Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)