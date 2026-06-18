Saint-Chély-d’Aubrac

Marché de Producteurs de Pays et concert

Place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16

Venez passer une soirée conviviale avec nos producteurs !

Envie de découvrir nos spécialités locales autour d’une ambiance festive ?

Le comité d’animation organise 6 Marchés de Producteurs de Pays les jeudis de juillet et août 2026.

Restauration sur place avec les assiettes de nos producteurs présents.

Concert à chaque soirée

16 juillet avec le groupe UHO

23 juillet avec la Banda des souvenirs de Nestor

30 juillet avec le groupe les contres temps

6 août avec le groupe dezacorleon

13 août avec le groupe UHO

20 août avec le groupe ac loustic

Sur la Place de la Mairie pour les marchés en juillet, et sur la Place du Foirail pour les marchés en août.

A partir de 18h. .

Place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie saintchely@tourismeenaubrac.com

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English :

Come and spend a convivial evening with our producers!

L’événement Marché de Producteurs de Pays et concert Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)