Marché de Producteurs de Pays et concert Saint-Chély-d’Aubrac
Marché de Producteurs de Pays et concert Saint-Chély-d’Aubrac jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Marché de Producteurs de Pays et concert
Place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-16
Venez passer une soirée conviviale avec nos producteurs !
Envie de découvrir nos spécialités locales autour d’une ambiance festive ?
Le comité d’animation organise 6 Marchés de Producteurs de Pays les jeudis de juillet et août 2026.
Restauration sur place avec les assiettes de nos producteurs présents.
Concert à chaque soirée
16 juillet avec le groupe UHO
23 juillet avec la Banda des souvenirs de Nestor
30 juillet avec le groupe les contres temps
6 août avec le groupe dezacorleon
13 août avec le groupe UHO
20 août avec le groupe ac loustic
Sur la Place de la Mairie pour les marchés en juillet, et sur la Place du Foirail pour les marchés en août.
A partir de 18h. .
Place de la Mairie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie saintchely@tourismeenaubrac.com
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English :
Come and spend a convivial evening with our producers!
L’événement Marché de Producteurs de Pays et concert Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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