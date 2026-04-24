Rencontre Réchauffement climatique le climat à l’aube de 2050 tourisme et développement durable Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Réchauffement climatique le climat à l’aube de 2050 tourisme et développement durable Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Réchauffement climatique le climat à l’aube de 2050 tourisme et développement durable , à Aubrac
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Réchauffement climatique cap sur 2050. Quel tourisme pour quel climat ? Entre développement durable et adaptation, une réflexion ouverte avec Silvia Estivez Santos et Jean-Jacques Marchi. Gratuit, sans réservation.
À l’horizon 2050, le réchauffement climatique redessine les contours du tourisme et questionne nos modèles de développement. Quel équilibre trouver entre attractivité, préservation des milieux et durabilité ?
Cette rencontre propose d’explorer les enjeux d’un tourisme en mutation, face aux défis climatiques à venir. Un temps d’échange pour imaginer des pratiques plus responsables et adaptées aux territoires.
Avec Silvia Estivez Santos et Jean-Jacques Marchi.
Entrée gratuite, sans réservation. .
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr
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English :
Global warming: heading for 2050. What kind of tourism for what kind of climate? Between sustainable development and adaptation, an open discussion with Silvia Estivez Santos and Jean-Jacques Marchi. Free, no reservation required.
L’événement Rencontre Réchauffement climatique le climat à l’aube de 2050 tourisme et développement durable , à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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