Rencontre Réchauffement climatique le climat à l’aube de 2050 tourisme et développement durable Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac

Rencontre Réchauffement climatique le climat à l’aube de 2050 tourisme et développement durable , à Aubrac

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Réchauffement climatique cap sur 2050. Quel tourisme pour quel climat ? Entre développement durable et adaptation, une réflexion ouverte avec Silvia Estivez Santos et Jean-Jacques Marchi. Gratuit, sans réservation.

À l’horizon 2050, le réchauffement climatique redessine les contours du tourisme et questionne nos modèles de développement. Quel équilibre trouver entre attractivité, préservation des milieux et durabilité ?

Cette rencontre propose d’explorer les enjeux d’un tourisme en mutation, face aux défis climatiques à venir. Un temps d’échange pour imaginer des pratiques plus responsables et adaptées aux territoires.

Avec Silvia Estivez Santos et Jean-Jacques Marchi.

Entrée gratuite, sans réservation. .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Global warming: heading for 2050. What kind of tourism for what kind of climate? Between sustainable development and adaptation, an open discussion with Silvia Estivez Santos and Jean-Jacques Marchi. Free, no reservation required.

L’événement Rencontre Réchauffement climatique le climat à l’aube de 2050 tourisme et développement durable , à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)