Rencontre Réchauffement climatique histoire de la dernière glaciation sur l’Aubrac. Et après ??? Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Réchauffement climatique histoire de la dernière glaciation sur l’Aubrac. Et après ??? Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Réchauffement climatique histoire de la dernière glaciation sur l’Aubrac. Et après ??? , à Aubrac
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Réchauffement climatique récit de la dernière glaciation sur l’Aubrac. Et après ? Entre paradoxes du chaud et du froid, quel avenir pour ce plateau ? Conférence gratuite avec Nathalie Blondel-Baur, sans réservation.
À l’heure du réchauffement climatique, replongeons dans l’histoire de la dernière glaciation qui a façonné l’Aubrac. Ce contraste saisissant entre ère glaciaire et réchauffement actuel interroge quel futur attend ce plateau emblématique ? Une réflexion ouverte à tous, portée par Nathalie Blondel-Baur. Entrée libre, sans réservation. .
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr
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English :
Global warming: the story of the last ice age in Aubrac. What next? Between the paradoxes of hot and cold, what does the future hold for this plateau? Free conference with Nathalie Blondel-Baur, without reservation.
L’événement Rencontre Réchauffement climatique histoire de la dernière glaciation sur l’Aubrac. Et après ??? , à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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