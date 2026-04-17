Exposition peintures sous le souffle de l’écir Cathy CAVALIER Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition peintures sous le souffle de l’écir Cathy CAVALIER

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-20

Exposition à la Maison de l’Aubrac à Aubrac sous le souffle de l’écir – Cathy Cavalier

La Maison de l’Aubrac accueille, une nouvelle exposition des peintures de Cathy Cavalier.



C’est avec ce même plaisir sans faille, et cette fidèle régularité, qu’elle installe ses œuvres dans ce lieu qui lui est cher et où l’accueil chaleureux, naturellement simple et convivial se lie avec l’âme de l’artiste et de ses peintures.

Méditations au cœur de la nature Le titre de l’exposition ne peut se trouver mieux choisi et en révèle déjà la partition. Sa peinture à l’huile s’affirme toujours plus dans un style soucieux du détail, où l’infiniment petit prend toute sa grandeur, pour atteindre un réalisme, qui souligne tout le talent incontestable de l’Artiste.

Un cœur généreux, une âme sensible, un esprit de poésie qui se découvre, dans chacune de ses toiles. Elle entraine sur le cheminement d’une nature qui révèle tous ces charmes, se joue d’éclaboussements d’ombres et de lumière, distille une somptueuse palette de couleurs, mais surtout respire la vie. On se laisse surprendre par le mouvement et ne serait-ce pas le souffle d’une légère brise que l’on ressent à son regard, où encore une subtile fragrance fleurie !… Une ode à la campagne, une évasion dans la nature, un hommage à la faune et à la flore, une immersion dans le sauvage, mais surtout une invite à cette exposition à ne pas manquer.

Quelques titres très évocateurs de ses dernières toiles, entraineront en attendant votre imagination dans son sillage.

Mousse en sous-bois , Floraison de bruyères en lisière de forêt , Cueillette de narcisses à l’aide d’une mule , L’arbre mort et les fougères … etc.

Cathy Cavalier sera ravie de vous accueillir personnellement, le dimanche 2 juin de quinze heures, à la fermeture de l’établissement, autour d’un vernissage, avec friandises et autres boissons. Elle y répondra à toutes vos questions, présentera à ceux qui ne le connaisse pas encore son livre édité fin 2021.

Loin d’être un livre consacré à la peinture, bien que l’on y découvre une cinquantaine de photos de ses œuvres et quelques traits sur sa façon de peindre ; l’ouvrage entraine dans son sillage et son regard aiguisé d’artiste, à découvrir le plateau, comme nulle par ailleurs. De son écriture tout aussi délicate que ses œuvres picturales, où se distillent poésie et détails, elle raconte l’Aubrac… dans ses nobles et pures traditions… La cueillette des narcisses pour aboutir au parfum, celle des gentiannaires, la parade nuptiale des courlis cendrés, le temps des foins, le brame des cerfs, …. Etc.



Le livre se trouve en vente à la Maison de l’Aubrac, ainsi que des cartes postales représentation de ses œuvres. .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Exhibition at the Maison de l’Aubrac in Aubrac sous le souffle de l’écir Cathy Cavalier

L’événement Exposition peintures sous le souffle de l’écir Cathy CAVALIER Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)