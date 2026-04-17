Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition photos les rinals del aubrac Romain MONLONG

Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-30

Exposition à la Maison de l’Aubrac les rinals del aubrac Romain MONLONG photographies.

Désormais Nasbinalais, le toulousain et commingeois que j’étais est vite tombé sous lecharme de la Lozère, et de l’Aubrac en parculier. La découverte de ce département acommencé avec mes études en Gestion et Protecon de la Nature à St-Chély-d’Apcher, de2014 à 2016, deux années durant lesquelles je me lance également dans la photographie.Depuis ce coup de foudre, j’ai toujours espéré continuer mon parcours professionnel enLozère et y vivre. Et c’est en 2018 que l’opportunité de travailler en tant que chargé demission Natura 2000 pour le site Plateau de l’Aubrac s’est présentée à moi. Je peux désormais contribuer à la préservation de ce beau territoire, et habitant donc à Nasbinals au cœur du plateau, être épanoui dans ma passion pour la photographie animalière.



J’ai présenté ces dernières années plusieurs expositions sur les mammifères du Massif Central, dont la dernière intitulée De tout poil ! , puisqu’ils sont mes sujets privilégiés. Mais depuis, mon travail photographique sur ces espèces s’est approfondi et je vous présente donc aujourd’hui une exposition uniquement consacrée aux renards de l’Aubrac. Si l’on se croise, j’aurai plaisir à échanger avec vous sur cee espèce fascinante et attachante que j’ai plaisir à suivre tout au long des saisons… .

Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Exhibition at the Maison de l’Aubrac les rinals del aubrac Romain MONLONG photographs.

L’événement Exposition photos les rinals del aubrac Romain MONLONG Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)