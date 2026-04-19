Saint-Chély-d’Aubrac

Traces et indices de la faune de l’Aubrac

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Traces et indices de la faune de l’Aubrac partez à la découverte des signes discrets laissés par les animaux sauvages. Sortie animée par Rafel Ombret. Sur réservation au 07 86 56 92 50.

Traces et indices de la faune de l’Aubrac

Chaque espèce laisse, dans son milieu, des marques de sa présence. Apprenez à observer et décrypter ces indices pour révéler le monde discret de la faune sauvage.

Sortie accompagnée par Rafel Ombret.

Réservation au 07 86 56 92 50.

Tarifs

15 ans 5 €

6 à 15 ans 3 €

Adhérents et moins de 6 ans gratuit. .

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org

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English :

Traces and clues of Aubrac wildlife: discover the discreet signs left by wild animals. Led by Rafel Ombret. Bookings required on 07 86 56 92 50.

L’événement Traces et indices de la faune de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)