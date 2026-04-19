Traces et indices de la faune de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac
Traces et indices de la faune de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Traces et indices de la faune de l’Aubrac
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Traces et indices de la faune de l’Aubrac partez à la découverte des signes discrets laissés par les animaux sauvages. Sortie animée par Rafel Ombret. Sur réservation au 07 86 56 92 50.
Traces et indices de la faune de l’Aubrac
Chaque espèce laisse, dans son milieu, des marques de sa présence. Apprenez à observer et décrypter ces indices pour révéler le monde discret de la faune sauvage.
Sortie accompagnée par Rafel Ombret.
Réservation au 07 86 56 92 50.
Tarifs
15 ans 5 €
6 à 15 ans 3 €
Adhérents et moins de 6 ans gratuit. .
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org
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English :
Traces and clues of Aubrac wildlife: discover the discreet signs left by wild animals. Led by Rafel Ombret. Bookings required on 07 86 56 92 50.
L’événement Traces et indices de la faune de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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