Rencontre L’occitan ou les occitans ? , à Aubrac Hameau d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac

Rencontre L’occitan ou les occitans ? , à Aubrac

Hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

2026-07-10

L’occitan ou les occitans ? Découvrez la diversité des parlers locaux (gévaudanais, languedocien, rouergat) et leur ancrage dans les villages. Conférence gratuite avec Roland Chabanon et Gérard Chastang, sans réservation.

Gévaudanais, languedocien, rouergat… Quels parlers pour quels villages ? Cette conférence explore la richesse et la diversité des langues d’oc, témoins vivants des identités locales.

Hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

English :

Occitan or Occitans? Discover the diversity of local languages (Gévaudanais, Languedocien, Rouergat) and their roots in the villages. Free conference with Roland Chabanon and Gérard Chastang, without reservation.

