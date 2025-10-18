Quine de Animation Culture Patrimoine à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Quine de Animation Culture Patrimoine à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 17 octobre 2026.
Quine de Animation Culture Patrimoine à La Bastide l’Evêque
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Quine au profit des colis de Noël des aînés. Bons d’achat, jambons, corbeilles garnies, gâteaux à la broche,… Café et gâteau offerts à l’entracte. Sans ordinateur.
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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
English :
Quine in aid of Christmas parcels for the elderly. Vouchers, hams, garnished baskets, spit-roasted cakes, etc. Coffee and cake offered at intermission. No computer required.
L’événement Quine de Animation Culture Patrimoine à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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