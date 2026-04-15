Salles-Curan

Quine de Noël

Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

20h45 Salle des Fêtes. Organisé par le Comité des Fêtes et le Club de l’Âge d’or.

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Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

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English :

8:45pm Salle des Fêtes. Organized by the Comité des Fêtes and the Club de l’Âge d’Or.

L’événement Quine de Noël Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)