Quine de Noël Salles-Curan
Quine de Noël Salles-Curan jeudi 24 décembre 2026.
Salles-Curan
Quine de Noël
Salles-Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
20h45 Salle des Fêtes. Organisé par le Comité des Fêtes et le Club de l’Âge d’or.
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Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
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English :
8:45pm Salle des Fêtes. Organized by the Comité des Fêtes and the Club de l’Âge d’Or.
L’événement Quine de Noël Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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