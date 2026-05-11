Bort-les-Orgues

Quine du comité des fêtes

95 Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Le comité des fêtes de Bort les Orgues organise une quine à la salle Jean Moulin. .

95 Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com

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English : Quine du comité des fêtes

L’événement Quine du comité des fêtes Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze