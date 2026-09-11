Quinquina, entre eaux et habitants, 60 chemin Ilet Quinquina, Saint-Denis, La Réunion, Saint-Denis

Informations pratiques

Quinquina, entre eaux et habitants 19 et 20 septembre 60 chemin Ilet Quinquina, Saint-Denis, La Réunion La Réunion

Limité à 20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Mode : Visites guidées sur réservation : 10h00 / 11h30 / 14h00 / 15h30 Cédric Dalleau : 0692851734

Quinquina, entre eaux et habitants est une visite guidée immersive qui plonge le public au cœur de l’Ilet Quinquina, un quartier marqué par un chantier majeur : le basculement des eaux. À travers une exposition photographique et un parcours commenté, les visiteurs découvrent comment les habitants ont vécu cette transformation, entre contraintes, adaptation et solidarité. Cette visite met en lumière la relation intime entre l’eau, élément vital et structurant, et les habitants, gardiens d’une mémoire vivante. Elle révèle comment un chantier technique devient un événement social, comment un paysage se modifie, et comment une communauté s’organise pour préserver son identité.

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Mode : Visites guidées sur réservation : 10h00 / 11h30 / 14h00 / 15h30 Cédric Dalleau : 0692851734

© Ville de Saint-Denis