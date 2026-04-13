Quinzaine du numérique : atelier fake news, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Quinzaine du numérique : atelier fake news, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 24 avril 2026.
Quinzaine du numérique : atelier fake news Vendredi 24 avril, 14h30 Ludo-médiathèque Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Apprenez à démêler le vrai du faux sur internet et développez votre esprit critique.
Développer l’esprit critique est vital pour une société démocratique. Comment décrypter le vrai du faux sur internet ou les réseaux sociaux ?
Lors de cet atelier, les participants apprennent à déceler les vraies et les fausses informations parmi celles présentées par un journaliste et réfléchissent collectivement pour trouver la réponse.
À l’issue de l’atelier, les participants pourront découvrir les coulisses de l’écriture d’un podcast sur le sujet.
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite prendre rendez-vous pour enregistrer un épisode de Chandail & Chignon !
En partenariat avec la revue Far Ouest, dans le cadre de la Quinzaine du numérique, « Info ou Intox ».
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}] [{« link »: « https://www.revue-farouest.fr/ »}]
Détectez le faux du vrai, et devenez expert en fake news
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