QUITTER SON CAILLOU L’Alambik! Le Mans
QUITTER SON CAILLOU L’Alambik! Le Mans vendredi 20 novembre 2026.
Le Mans
QUITTER SON CAILLOU
L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20 19:30:00
Date(s) :
2026-11-20
QUITTER SON CAILLOU
de Elie Blanchard et Victoria Follonier sur une musique d’Erwan Raguenes
Quitter son caillou est une performance à la fois documentaire, cinématographique et musicale pour évoquer des expériences de départ, d’arrivée ou de voyages intérieurs. Une écrivaine-anthropologue, un danseur-chorégraphe, une chanteuse lyrique, une agricultrice et un astronaute nous parlent de leur enfance et des événements qui ont marqué leur vie, mais aussi des obstacles qu’ils ont dû franchir pour suivre leurs rêves. Ces récits intimes, livrés à hauteur d’enfant, viennent rencontrer des images et des sons fabriqués sur scène, jusqu’à construire un véritable film en direct ! Tout en poésie, le spectacle nous invite à nous ouvrir aux autres, à la différence, et à faire un pas vers l’inconnu. .
L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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L’événement QUITTER SON CAILLOU Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72
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