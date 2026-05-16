Quittons nos transats Beach Hand ball kelenn Carantec

Carantec

Quittons nos transats Beach Hand ball

kelenn Plage du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le festival de l’été à Carantec anime chaque soir de la semaine au gré de contes, concerts, théâtre, danse, arts de la rue avec le festival Place aux Mômes, tournois sportifs… Pendant sept semaines, la station vit au rythme d’animations gratuites et de qualité pour petits et grands.

Chaque mercredi QUITTEZ VOS TRANSATS et faites du sport !

Au programme du soleil, du sable, des plongeons et des émotions ! Vous devrez constituer des équipes de 4 afin de concourir.

Organisé par l’association Taulé-Carantec Handball

Débutants bienvenus, tous niveaux Réservé aux plus de 15 ans

Inscription sur place un quart d’heure avant le début des tournois .

kelenn Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English : Quittons nos transats Beach Hand ball

L’événement Quittons nos transats Beach Hand ball Carantec a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX