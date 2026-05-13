QUIZ BD, Musée de la bande dessinée, Angoulême

QUIZ BD Samedi 23 mai, 20h30 Musée de la bande dessinée Charente

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Plongez au cœur des expositions « Métamorphoses héroïques – Quand les héros de la BD prennent corps » et « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art » en testant, seul.e, en famille ou entre amis, vos connaissances sur la bande dessinée. Entre questions et défis ludiques, explorez les métamorphoses des héros et les coulisses de l’édition, et tentez de relever le challenge… avec des lots à la clé !

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/cite_de_la_bande_dessinee/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ La salle d’exposition permanente du Musée de la bande dessinée nommée, « Trésors des collections », propose une présentation exceptionnelle des plus belles pièces de ses collections, puisée dans des fonds patrimoniaux riches de plus de 20 000 planches originales et de plusieurs dizaines de milliers d’imprimés. Accès en voiture par la rue des Papetiers, parking gratuit.

Accès piéton depuis la rue de Bordeaux par la passerelle Hugo Pratt.

Plongez au cœur des expositions « Métamorphoses héroïques – Quand les héros de la BD prennent corps » et « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art » en testant, seul.e, en ou vos…

© Juliette Jimenes