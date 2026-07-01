Quiz-concert à la KT, Cathédrale Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Quiz-concert à la KT Samedi 19 septembre, 18h30 Cathédrale Saint-Etienne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Pour cette 4ème édition du « quiz-concert à la KT », les musiques de comédies musicales seront mises à l’honneur. L’organiste Elodie Marchal sera à l’œuvre pour mêler le rythme des musiques choisies à la puissance de l’orgue. En parallèle, le public pourra participer à un quiz sur une application smartphone. Ce concert est organisé par la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est.

Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur cinq siècles, plus précisément entre le XIIᵉ et le XVIIᵉ siècle. Commencée dans le style roman, sa construction s’est poursuivie dans les styles gothique, puis baroque. En sept cents ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont jalonné son histoire.

Pour cette 4ème édition du « quiz-concert à la KT », les musiques de comédies musicales seront mises à l’honneur. L’organiste Elodie Marchal sera à l’œuvre pour mêler le rythme des musiques choisies…

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