Quiz mythologie grecque, Médiathèque de Fromelles, Fromelles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Quiz mythologie grecque Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Fromelles Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Au travers de questions, testez vos connaissances sur l’histoire des dieux et héros grecs, leurs symboles, les temples qui les représentent…
Médiathèque de Fromelles 7 rue de l’église 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France 03 20 35 12 67 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/le-temps-de-lire-fromelles
Un quiz sur les dieux, héros et créatures légendaires grecs
© Hubertl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45846906
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