Montargis

Quiz Salon du livre

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Quiz Salon du livre

Venez tester vos connaissances littéraires et culturelles avec les bibliothécaires de la médiathèque.

15 minutes de jeu à chaque rendez-vous et des chèques-livres à gagner.

15h La mythologie grecque

16h Les best-sellers d’hier et d’aujourd’hui .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Book fair quiz

L’événement Quiz Salon du livre Montargis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS