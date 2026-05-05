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Quiz Salon du livre Montargis

Quiz Salon du livre Montargis

Quiz Salon du livre Montargis dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 1 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Montargis

Quiz Salon du livre

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Quiz Salon du livre
Venez tester vos connaissances littéraires et culturelles avec les bibliothécaires de la médiathèque.
15 minutes de jeu à chaque rendez-vous et des chèques-livres à gagner.
15h La mythologie grecque
16h Les best-sellers d’hier et d’aujourd’hui   .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Book fair quiz

L’événement Quiz Salon du livre Montargis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS

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