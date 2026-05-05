Quiz Salon du livre Montargis
Quiz Salon du livre Montargis dimanche 31 mai 2026.
Montargis
Quiz Salon du livre
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Quiz Salon du livre
Venez tester vos connaissances littéraires et culturelles avec les bibliothécaires de la médiathèque.
15 minutes de jeu à chaque rendez-vous et des chèques-livres à gagner.
15h La mythologie grecque
16h Les best-sellers d’hier et d’aujourd’hui .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Book fair quiz
L’événement Quiz Salon du livre Montargis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS
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