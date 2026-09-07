Quiz : Séries télés & Littérature, Médiathèque de Mirepoix, Mirepoix

Informations pratiques

Quiz : Séries télés & Littérature Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Mirepoix Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Venez tester votre culture série (et livre !)

Vous pensez être incollable sur les génériques, les acteurs ou les intrigues ?

Venez tester votre culture série (et livre !) lors d’un grand quiz convivial.

Des surprises attendent peut-être les meilleurs experts…

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Biblis en folie 2026

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