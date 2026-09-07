Quiz : Séries télés & Littérature, Médiathèque de Mirepoix, Mirepoix
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Mirepoix · Mirepoix
Informations pratiques
Quiz : Séries télés & Littérature Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Mirepoix Ariège
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Venez tester votre culture série (et livre !)
Vous pensez être incollable sur les génériques, les acteurs ou les intrigues ?
Venez tester votre culture série (et livre !) lors d’un grand quiz convivial.
Des surprises attendent peut-être les meilleurs experts…
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