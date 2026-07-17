Quiz sur le cinéma, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Quiz sur le cinéma Samedi 19 septembre, 15h30 Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles, être obligatoirement muni·e d’un smartphone. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Venez tester vos connaissances sur le cinéma et tentez de remporter des places de cinéma et des affiches.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle

Venez tester vos connaissances sur le cinéma !

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