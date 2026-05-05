Quizz Culture G avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux
Quizz Culture G avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.
Quizz Culture G avec la Maison des Jeux Vendredi 5 juin, 19h00 Poney Fringant Gironde
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
️ENTRÉE GRATUITE — Inscription via billetterie ️
Un nouveau round pour les amateurs de culture G
Des questions, des débats, et des “ah oui j’aurais dû savoir”
Venez jouer, rire, et peut-être gagner
Vous tentez votre chance ?
Infos pratiques :
Poney Fringant — 97 rue Malbec, Bordeaux
Accès vélo facile. Tramway C, D & F : gare Saint-Jean + 5 min à pied
Ouverture du bar dès 18h30
Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-jean/evenements/quizz-culture-g-avec-la-maison-des-jeux-du-5-06-2026 »}]
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