Informations pratiques

Sarrebourg

Quizz la visite effrayante de Sarrebourg

Départ Office de tourisme Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Un peu d’effroi, beaucoup d’esprit ! Bienvenue à Sarrebourg, petit démon ou petite diablesse ! Attention, ce quizz est un quizz qui fait peur. Il est question d’animaux étranges, de morts violentes ou douloureuses, du diable, de morceaux de corps humains, etc…Si tu as la frousse, passe ton chemin ! Es-tu prêt(e) à découvrir les sombres aspects de cette ville qui en plus de 2000 ans, a beaucoup de choses à dire ? Ce quizz est à récupérer gratuitement à l’office de tourisme, il se fait en autonomie en une heure environ. N’oublie pas de retourner à l’office de tourisme pour recevoir ton horrible diplôme !Tout public

0 .

Départ Office de tourisme Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A little bit of fear, a whole lot of wit! Welcome to Sarrebourg, little devil or little she-devil! Warning: this quiz is scary. It involves strange animals, violent or painful deaths, the devil, human body parts, and more… If you’re easily scared, move along! Are you ready to discover the dark side of this city, which, with over 2,000 years of history, has a lot to tell? This quiz is available for free at the tourist office; it takes about an hour to complete on your own. Don’t forget to return to the tourist office to receive your gruesome certificate!

L’événement Quizz la visite effrayante de Sarrebourg Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD