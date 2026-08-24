Quizz Party plancher des vaches Agen
jeudi 1 octobre 2026 · plancher des vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Quizz Party
plancher des vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 21:00:00
fin : 2026-10-01 23:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?
La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !
Au programme
Questions de culture générale
Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !
Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?
La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !
Au programme
Questions de culture générale
Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !
Réservez votre table et venez relever le défi. .
plancher des vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quizz Party
Want to show off your general knowledge—or just have a great time with friends?
The big monthly quiz night hosted by Max is back, and it’s sure to be a blast!
On the agenda:
General knowledge questions
Surprises… and prizes for the top 3 teams!
L’événement Quizz Party Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- Visite guidée L’art et les hommes du cimetière de Gaillard Cimetière de Gaillard Agen 10 septembre 2026
- Concert tribute Amy WhineHouse Plancher des Vaches Agen 10 septembre 2026
- JEU DE LA GAGNE Place du Pin Agen 11 septembre 2026
- Blind test concert avec DR Seb Place du Pin Agen 17 septembre 2026
- VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen 18 septembre 2026