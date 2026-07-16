Qunfudh Bouchra Ouizguen au Festival d’Automne, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Qunfudh Bouchra Ouizguen au Festival d’Automne 22 – 25 octobre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T19:30:00+02:00 – 2026-10-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-25T17:30:00+01:00 – 2026-10-25T18:30:00+01:00

Bouchra Ouizguen travaille au seuil : là où le corps s’ouvre à ce qui apparaît. Le mouvement, traversé de traces et de réminiscences, se mêle aux chants, aux musiques et aux silences. Seule sur scène, la chorégraphe cherche un espace de liberté, où l’effacement serait une forme de présence.

Qunfudh—« hérisson » en arabe, évoque un corps qui sait se replier autant que se déployer. Comme lui, être seule face au public, c’est se situer entre l’exposition et la protection. Dans ses pièces, Bouchra Ouizguen a souvent confié la figure du solo à celles et ceux qui se tiennent dans l’ombre. Aujourd’hui, elle s’y confronte elle-même. Mais le solo n’est jamais solitaire. Il rassemble des mémoires, des solitudes habitées et joyeuses, des danses passées et des figures qui ont compté. La lumière porte l’enfance dans le désert, les routes parcourues, des contes entendus. Des chants des montagnes Amazigh, le cante alentejano ou des musiques de pêcheurs de perles du Moyen-Orient, parfois relayés par le silence, modifient le mouvement. C’est le récit d’une artiste en perpétuelle transhumance, comme une réponse aux frontières et aux difficultés de circulation. Bouchra Ouizguen cherche un état de disponibilité où quelque chose peut surgir et tente, comme l’écrit le poète soufi Ibn Arabi, de « marcher librement entre le visible et l’invisible ».

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 9 boulevard lénine Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0141607272 https://www.mc93.com/ [{« type »: « email », « value »: « billetterie@festival-automne.com »}] Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’État et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production. La MC93 est ouverte au public :

le lundi de 12h à 15h,

du mardi au vendredi à partir de 12h à 18h, ou jusqu’au spectacle.

Le week-end, 1h avant les représentations.

MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis

9 boulevard Lénine

93000 Bobigny

01 41 60 72 72

Métro Ligne 5 Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied

Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture

Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso

Bus 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel-de-ville

En Vélib’ Stations Bobigny – Pablo-Picasso et Jean-Jaurès – Place de la Libération

Le parking de l’hôtel de ville est disponible tous les jours de spectacles (fermeture 1h après la fin des représentations). L’entrée se situe Avenue du Président Salvador Allende à 5 minutes à pied de la MC93.

### Bouchra Ouizguen travaille au seuil : là où le corps s’ouvre à ce qui apparaît. Le mouvement, traversé de traces et de réminiscences, se mêle aux chants, aux musiques et aux silences. Seule sur »…

© Hidden © Tala Hadid / Compagnie 0 – Bouchra Ouizguen