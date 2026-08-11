Informations pratiques

Jarnac

Rachel Favroul propose une session d’initiation à la technique du monotype, en deux temps, pour les adultes et les enfants. Ateliers 26 septembre et 10 octobre 2026, à 10h pour les adultes et à 14h pour les enfants à partir de 8 ans. Attention, il faut s’engager à être présent pour les deux séances Première séance préparation de textures par un travail d’impression Deuxième séance réalisation et la création de paysages en découpage/collage Samedis 26 septembre et 10 octobre 2026, à 10h (adultes) ou 14h (enfants à partir de 8 ans). Sur inscription. Gratuit.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-26

L’exposition Reliefs Oniriques, de l’artiste Rachel Favroul, vous invite à découvrir un univers graphique délicat et contemplatif, né de l’exploration et de l’expérimentation de la technique du monotype.

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

The exhibition *Reliefs Oniriques*, by artist Rachel Favroul, invites you to discover a delicate and contemplative visual world, born from the exploration and experimentation with the monotype technique.

L’événement Rachel Favroul propose une session d’initiation à la technique du monotype, en deux temps, pour les adultes et les enfants. Ateliers 26 septembre et 10 octobre 2026, à 10h pour les adultes et à 14h pour les enfants à partir de 8 ans. Attention, il faut s’engager à être présent pour les deux séances Première séance préparation de textures par un travail d’impression Deuxième séance réalisation et la création de paysages en découpage/collage Samedis 26 septembre et 10 octobre 2026, à 10h (adultes) ou 14h (enfants à partir de 8 ans). Sur inscription. Gratuit. Jarnac a été mis à jour le 2026-08-11 par Destination Cognac