Racontages de Noël Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

En cette période des fêtes de fin d’année, venez braver les températures glaciales et vous réchauffer au son des voix des conteuses de Gutenberg.

Ambiance cosy garantie.

Sur inscription, tout public.

Les lutins de Gutenberg vous invitent à une séance de lectures au parfum hivernal

Le samedi 19 décembre 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-19T11:30:00+01:00

fin : 2026-12-19T12:15:00+01:00

Date(s) : 2026-12-19T10:30:00+02:00_2026-12-19T11:15:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/ https://www.facebook.com/BibGutenberg/



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