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Racontages de Noël Bibliothèque Gutenberg Paris

samedi 19 décembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris

Racontages de Noël Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris

En cette période des fêtes de fin d’année, venez braver les températures glaciales et vous réchauffer au son des voix des conteuses de Gutenberg.

Ambiance cosy garantie.

Sur inscription, tout public.

Les lutins de Gutenberg vous invitent à une séance de lectures au parfum hivernal
Le samedi 19 décembre 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-19T11:30:00+01:00
fin : 2026-12-19T12:15:00+01:00
Date(s) : 2026-12-19T10:30:00+02:00_2026-12-19T11:15:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/ https://www.facebook.com/BibGutenberg/


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