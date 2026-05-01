Alençon

Racont’arts Spectacle Guillaume & Harold

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La célèbre tapisserie de Bayeux en version scénique !

Collection tout-terrain de OASES

Conception et récit Gaëlle Bourges

Avec Camille Gerbeau et Pedro Hermelin Vélez (danse)

Et si la tapisserie de Bayeux était au cœur d’une série à suspense digne des meilleures plateformes de streaming ? Avec le sens du récit qu’on lui connaît, et un certain art du décalage, Gaëlle Bourges nous offre ici la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en épisodes croustillants. Telle une broderie, la scène se déploie en un France-Angleterre dont les moments clefs se savourent comme un clin d’œil à une histoire jamais véritablement achevée. Se donnent alors à voir la foultitude de lieux, de personnages et de rebondissements par la seule danse de deux corps, des accessoires, un récit et une chanson.

Durée 40 min + suivi d’un échange avec l’équipe artistique

Ce spectacle gratuit est proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental dans le cadre du Festival des Racont’arts et avec Chorège CDCN (centre de développement chorégraphique) Falaise Normandie dans le cadre du festival danser partout.

Le 29/05/2026 de 20h00 à 21h00

Tout public dès 6 ans

Cour carrée de la Dentelle Alençon .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Racont’arts Spectacle Guillaume & Harold

L’événement Racont’arts Spectacle Guillaume & Harold Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON