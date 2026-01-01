Raconte familles Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames
Raconte familles Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames mercredi 7 janvier 2026.
Raconte familles
Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 17:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-08 2026-05-06 2026-06-03
Au menu histoires, contes et comptines pour les petits, les moyens, les grands, et même…. les adultes ! .
Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baume-les-dames.org
