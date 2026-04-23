Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale . Rue des juifs Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale .

Rue des juifs Cinéma Le Stella Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-05

Le cinéma municipal Stella projettera la série documentaire en 6 épisode apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale de France TV sur 3 soirées.

Entrée libre et gratuite.

Avertissement images pouvant choquer, déconseillé aux moins de 10 ans. .

Rue des juifs Cinéma Le Stella Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 88 50 62 contact@cine-baume.fr

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English : Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale .

L’événement Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale . Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS