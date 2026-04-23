Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale . Rue des juifs Baume-les-Dames
Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale . Rue des juifs Baume-les-Dames mardi 5 mai 2026.
Baume-les-Dames
Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale .
Rue des juifs Cinéma Le Stella Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-05
Le cinéma municipal Stella projettera la série documentaire en 6 épisode apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale de France TV sur 3 soirées.
Entrée libre et gratuite.
Avertissement images pouvant choquer, déconseillé aux moins de 10 ans. .
Rue des juifs Cinéma Le Stella Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 88 50 62 contact@cine-baume.fr
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English : Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale .
L’événement Série documentaire Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale . Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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