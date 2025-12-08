Retour aux Sources Baume-les-Dames Doubs

Retour aux Sources Gravel bike Difficile

Retour aux Sources Gare de Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 30060.0

Piste cyclable et chemins à travers champs et forêts pour rejoindre le hameau Val de Cusance puis retour à Baume-les-Dames en alternant route et chemins dans la douce Vallée du Cusancin et sa rivière à truites, voici une boucle bucolique à quelques coups de pédales de la ville.

https://explore.doubs.fr/trek/268

English :

Cycle paths and tracks through fields and forests to reach the hamlet of Val de Cusance, then return to Baume-les-Dames, alternating between roads and tracks in the gentle Vallée du Cusancin and its trout river. A bucolic loop just a few pedal strokes from the town.

Deutsch :

Radweg und Wege durch Felder und Wälder zum Weiler Val de Cusance und dann zurück nach Baume-les-Dames auf abwechselnden Straßen und Wegen im sanften Tal des Cusancin und seinem Forellenfluss hier ist ein bukolischer Rundweg, der nur wenige Pedaltritte von der Stadt entfernt ist.

Italiano :

Si percorrono piste e sentieri attraverso campi e foreste per raggiungere la frazione di Val de Cusance, per poi tornare a Baume-les-Dames, alternando strade e sentieri nella dolce Vallée du Cusancin e nel suo fiume di trote: un anello bucolico a poche pedalate dalla città.

Español :

En bicicleta, por caminos y senderos que atraviesan campos y bosques, se llega a la aldea de Val de Cusance, y luego se regresa a Baume-les-Dames, alternando caminos y senderos en el apacible Vallée du Cusancin y su río de truchas. Se trata de un bucólico bucle a pocas pedaladas de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data