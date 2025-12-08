Sentier découverte Baume-les-Dames Doubs

Sentier découverte A pieds Difficulté moyenne

Sentier découverte Cimetière de Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5530.0

Le sentier découverte est une balade familiale à travers les forêts baumoises.

Difficulté moyenne

English :

The discovery trail is a family-friendly walk through the Baumois forests.

Deutsch :

Der Entdeckungspfad ist ein Familienspaziergang durch die Wälder von Bamberg.

Italiano :

Il percorso di scoperta è una passeggiata adatta alle famiglie attraverso le foreste della regione di Baum.

Español :

El sendero de descubrimiento es un paseo familiar por los bosques de la región de Baum.

