Sentier découverte Baume-les-Dames Doubs
Sentier découverte Baume-les-Dames Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sentier découverte A pieds Difficulté moyenne
Sentier découverte Cimetière de Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5530.0 Tarif :
Le sentier découverte est une balade familiale à travers les forêts baumoises.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/157
English :
The discovery trail is a family-friendly walk through the Baumois forests.
Deutsch :
Der Entdeckungspfad ist ein Familienspaziergang durch die Wälder von Bamberg.
Italiano :
Il percorso di scoperta è una passeggiata adatta alle famiglie attraverso le foreste della regione di Baum.
Español :
El sendero de descubrimiento es un paseo familiar por los bosques de la región de Baum.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data