La Croix de Châtard Baume-les-Dames Doubs

Croix de Châtard A pieds Difficile

Croix de Châtard Place Jouffroy d’Abbans à Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

La randonnée Croix de Châtard est de loin la n°1 du top 5 des randonnées à Baume-les-Dames.

English :

The Croix de Châtard hike is by far the number 1 of the top 5 hikes in Baume-les-Dames.

Deutsch :

Die Wanderung Croix de Châtard ist mit Abstand die Nr. 1 unter den Top 5 der Wanderungen in Baume-les-Dames.

Italiano :

L’escursione Croix de Châtard è di gran lunga la numero 1 delle 5 migliori escursioni a Baume-les-Dames.

Español :

La ruta Croix de Châtard es, con diferencia, la número 1 de las 5 mejores rutas de Baume-les-Dames.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data