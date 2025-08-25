Atelier bricolage décoration de printemps Place de la Loi Baume-les-Dames

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Début : 2026-04-21 18:00:00

2026-04-21

Apprenez comment réutiliser de vieux livres pour créer des décorations de table printanières et fleuries.

Collation participative après l’atelier. Sur inscription auprès de la médiathèque.

Public ado-adulte.

Entrée libre. .

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

