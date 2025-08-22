Imprimerie artisanale et musée de Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs

Imprimerie artisanale et musée de Baume-les-Dames Bus

Imprimerie artisanale et musée de Baume-les-Dames Place de la République 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Réservez-vous un après-midi pour découvrir le vieux Baume-les-Dames et faites 2 visites en chemin: Imprimerie traditionnelle Deux ateliers de typographie artisanale Affiche Moilkan et Æncrages & Co. Et la visite du petit musée de l’hôtel particulier des sires de Neufchâtel

English :

Reserve an afternoon to discover the old Baume-les-Dames and make 2 visits on the way: Traditional printing: Two workshops of artisanal typography Moilkan Poster and Æncrages & Co. And the visit of the small museum of the mansion of the Lords of Neufchâtel

Deutsch :

Reservieren Sie sich einen Nachmittag, um die Altstadt von Baume-les-Dames zu erkunden und machen Sie unterwegs zwei Besichtigungen: Traditionelle Druckerei: Zwei Werkstätten für handwerkliche Typografie Affiche Moilkan und Æncrages & Co. Und Besuch des kleinen Museums im Herrenhaus der Herren von Neufchâtel

Italiano :

Trascorrete un pomeriggio alla scoperta del centro storico di Baume-les-Dames e partecipate a due visite: la stampa tradizionale: due laboratori di tipografia artigianale Moilkan Poster e Æncrages & Co. e la visita del piccolo museo della dimora privata dei Sires di Neufchâtel

Español :

Pase una tarde descubriendo el casco antiguo de Baume-les-Dames y realice dos visitas por el camino: la imprenta tradicional: dos talleres de tipografía artesanal, Affiche Moilkan y Æncrages & Co. y una visita al pequeño museo de la mansión privada de los Sires de Neufchâtel

